У "Слузі народу" посміялися зі "спецоперації Лукашенка в Україні"
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В Україні жодних подібних спецоперацій не проводилося.
У фракції "Слуга народу" вкрай іронічно прокоментували заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про "проведену спецоперацію в Україні", зазначивши, що вона "пройшла" у голові білоруського гаранта.
Таку думку у четвер, 7 квітня, висловив нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський в ефірі телемарафону UAразом.
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"Спецоперація, про яку ніхто не знає, напевно, народилася і була проведена в голові Лукашенка. Звичайно, ніяких спецоперацій на території України білоруські спецслужби не проводили. Наші розвідники та контррозвідники повністю контролюють ситуацію. І нічого подібного не було зафіксовано", – заявив нардеп.
Нагадаємо, що суть "операції Лукашенка" полягала у звільненні білоруських далекобійників, яких нібито захопили десь в Україні. Більше того, глава Білорусі заявив, що українські органи заарештували півтори тисячі білоруських вагонів та приблизно сотню автомобілів. Після цього білоруські спецслужби прийшли на допомогу "своїм" людям і нібито звільнили їх.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Лукашенко вимагає врахувати позицію Білорусі на мирних переговорах Росія-Україна.
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