Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевич відзначив цікаву деталь на ТБ в Білорусі.

Щось мені підказує, що незабаром Лукашенко заспіває, як він готовий допомагати Україні у відновленні.

Принаймні є кілька цікавих новин, які вміщуються у 2 дні

1. Російських військ у Білорусі стає менше – як наземного угруповання, так і авіа-крила. (але ракетні війська стоять і стріляють по українським містам)

2. На Белта унікальний для періоду війни матеріал. Заголовок "Україна відкриє сім гуманітарних коридорів". Посилання на "телегу" Верещук і ні слова про "добру волю РФ"

3. Чергові заяви самого Лукашенка про мир та інше.

4. на АТН дали інтерв’ю пенсіонера із Гостомеля (якого вивезли до Білорусі). Зі словами "24 почалося бомбардування аеродрому, потім по житлових кварталах…."

5. Ті ж пропагандисти з АТН дають цитату Подоляка "Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк у своєму Телеграм-каналі заявив, що довгої та виснажливої війни за "Афганським сценарієм" не буде". На хвилиночку Михайла Подоляка було депортовано з Білорусі ще в 2004.

3-5.А. Для балансу дають інтерв’ю із Пєсковим. Але раніше українську сторону, її заяви (без своїх коментів) не представляли взагалі

6. І, найкумедніше. Це "цензура навпаки". Державне агентство БелТА було заблоковане (з білоруської сторони) на доступ із України та низки країн. І ось після цих одкровень, з 15-00 сьогодення відкривається, рідне і навіть без VPN

7. Зняття обмежень на виїзд із країни (зокрема на територію України) для громадян Білорусі. Генпрокуратура "не радить", але ДПК уже пропускатиме.

8. Ну і безліч інших, дрібніших сигналів, що стосуються білорусів, у тому числі тих, хто перебуває за ґратами.

Одним словом, у Путіна поки що все йде зовсім не за планом. І один вусатий білорус, який і раніше відчув що пахне смаженим почав крутитися як на сковорідці.

Тому, повторю, не здивуюсь його новим "мирним" ініціативам, бажанню поговорити з керівництвом України та зміною риторики. Звичайно, з паралельною спробою повторити свій кульбіт 2014 року і продати тезу про "відмінну від російської позиції" Європейський Союз і США.

Настає час неймовірних історій та одкровень на білоруському напрямку.