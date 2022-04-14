Макрон пояснив, чому не хоче називати звірства росіян в Україні геноцидом

За його словами, він вважає за краще бути "обережнішим з термінами" і пояснив, що не хоче займатися "словесною ескалацією"

Президент Франції Емманюель Макрон, який раніше назвав російських та українців братами та заявив, що не хоче використовувати термін "геноцид" щодо дій росії в Україні, пояснив свою відмову від використання цього терміну.

Свою думку французький лідер висловив в інтерв’ю виданню Le Point.

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За його словами, він вважає за краще бути "обережнішим з термінами" і пояснив, що не хоче займатися "словесною ескалацією".

"Я сказав би, що росія в односторонньому порядку розв’язала жорстоку війну, що зараз встановлено, що військові злочини були скоєні російською армією і що тепер необхідно знайти винних, — сказав президент. — Те, що відбувається — це божевілля, це неймовірно жорстоко, але водночас, я дивлюся на факти і хочу зробити все можливе, щоб і надалі бути в змозі зупинити цю війну і відновити мир. Тому я не впевнений, що словесна ескалація допомагає справі", — заявив Макрон.

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За словами французького президента, він також пояснив цю свою позицію у ранковій телефонній розмові із президентом України Володимиром Зеленським.

Крім цього, політик знову заявив, що Франція співпрацює з Україною щодо розслідування військових злочинів російських військовослужбовців. Це підтверджує попередню інформацію щодо того, що США та ще кілька країн створять спеціальну комісію для цієї мети.

Нагадаємо, що на відміну від Макрона, який зараз готується до другого туру президентських виборів, ледь обійшовши свою суперницю Марін Ле Пен, інші іноземні політики чітко позначили свою позицію щодо війни в Україні. Так, американський лідер Джо Байден наголосив: росія розпочала геноцид українського народу і має бути зупинена.