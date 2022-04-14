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У США закінчується важлива зброя для України: тривожна інформація

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Протитанкові ракети Javelin Новина оновлена 14 квітня 2022, 11:05
Протитанкові ракети Javelin

США продовжують допомагати Україні потужною зброєю, проте їх запаси потроху завершуються

Сполучені Штати відправили в Україну стільки протитанкових ракет Javelin, що їх запаси вичерпуються для можливого використання власними силами. Поповнення американських запасів новою зброєю триватиме роки.

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Вказану інформацію оприлюднило видання CNN, посилаючись на старшого радника Програми міжнародної безпеки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Марка Кансіана.

"Військові планувальники, ймовірно, починають нервувати. Сполучені Штати зберігають запаси для різних можливих глобальних конфліктів, які можуть статися проти Північної Кореї, Ірану чи самої росії. У якийсь момент ці запаси опустяться настільки, що військові планувальники засумніваються в тому, що військові плани можуть бути виконані. США, ймовірно, наближаються до цього моменту", — повідомив співрозмовник.

Згідно з його оцінками, у складських приміщеннях ймовірніше за все залишилося не більше 20-25 тисяч "Джавелінів" та близько семи тисяч протитанкових систем. Цей залишок складає приблизно третину від усієї кількості американських запасів зброї.

Також Кансіан додав, що для того, аби замінити усі поставлені Україні ракети, США знадобиться близько 3-4 років, а якщо Білий дім вирішить відправити до України ще один пакет такого озброєння, то на відновлення запасів піде ще більше часу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білому дому повідомили про готовність розглянути ймовірність постачання Україні озброєння середньої дальності задля проведення бойових ударів по аеродромах, розташованих у росії.

Також нагадаємо, що напередодні у США заявили, що планують виділити для української армїі ще один пакет фінансової допомоги у сумі 750 мільйонів доларів.

Теги:
#Україна #США #Зброя #Війна
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