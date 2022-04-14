У путіна відповіли, чи чекати на новий раунд переговорів з Україною
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 953
кремль пообіцяв дати знати, якщо розмова двох лідерів відбудеться
У росії заявили, що усвідомлення того, коли відбудеться черговий раунд переговорів з Україною, у них поки що немає.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
Вказану інформацію у четвер, 14 квітня, оприлюднив прессекретар президента росії дмитро пєсков.
"Кремль повідомить, якщо розмова путіна та Зеленського відбудеться. Путін ніколи принципово не відмовлявся від зустрічі із Зеленським, але для неї потрібно підготувати текст документа", — зазначив пєсков.
Новина доповнюється…