"Помирись, дурню": аналітик зі США дав пораду путіну і назвав три причини перемоги українців

Лідер Кремля все ще не усвідомив, у якій ямі опинився через війну в Україні

Українці, які вже 50-й день стримують військове навалу російської армії, чітко дотримуються трьох основних правил ведення війни. На думку провідного викладача великої стратегії, американського військового експерта Джона Аркілли, саме це і допомагає ЗСУ добре тримати удар і веде Україну до перемог — маленьких і великих.

Докладніше про це у своїй колонці для New York Times розписав оглядач Томас Л. Фрідман.

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За словами журналіста, коли він зв’язався з Аркіллою і запитав, що той порадив би зробити в нинішній ситуації кривавому диктатору володимиру Путіну, то почув дуже спокійну відповідь: "Я б сказав: "Помирись, дурню".

Цитуючи все того ж таки Аркіллу, оглядач Фрідман підкреслює, що українські воїни зараз взяли на озброєння три головні правила війни, які диктують нинішні умови:

багато і мало перемагає велике та важке;

виявлення завжди важливіше за обхід з флангу;

роїння завжди краще, ніж наростання.

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Особливо важливим у нинішній стратегії українців Аркілла, за словами журналіста, бачить спільне єднання українців, коли "очима та вухами" захисників стають звичайні мирні жителі — жінки, люди похилого віку і навіть діти зі смартфонами, які вчасно повідомляють, куди рухається техніка ворога. До того ж ЗСУ добре навчені веденню бою, що дозволяє не бездумно кидатися навперейми ворогові, а вистежувати і точково завдавати важких ударів. Також важливою перевагою української армії американський військовий експерт вважає наявність безпілотників, які використовуються як для атак, так і для розвідки.

Журналіст каже, що Аркілла впевнений: росіяни здатні адаптуватися до подібного стилю бою, проте перевага все одно за Україною. Просто слід очікувати, що в другій фазі війни армія Росії стане "важчою для піхоти і менш важкою для танків".

При цьому, додає фахівець, українці "все ще повинні мати перевагу в питанні виявлення, і вони вже звикли діяти в цих дуже маленьких підрозділах".

Прогнозів щодо розвитку війни, зокрема на Донбасі, Джон Аркілла не робить. Проте впевнений, що зрештою путіну доведеться шукати якусь термінову угоду, яка мінімально врятує його від падіння в бруд обличчям.

"Чим довше продовжуються бойові дії, чим жорсткіший український опір завдяки способам ведення війни, які вони освоюють, тим більше зростає ризик ескалації, — підкреслив експерт. — Але путін змусив російське громадянське суспільство підкоритися. І російські військові, дещо зніяковілі від своєї відносно поганої роботи, навряд чи підуть проти нього. Таким чином, він, мабуть, думає, що не має часу для деескалації».

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Зазначимо, що аналітики тим часом відзначають тенденцію у знищенні однієї з найважливішої частини технічного оснащення російської армії — вантажних автомобілів. За час повномасштабного вторгнення окупанти справді зазнали великих втрат у цьому напрямку.

Також "Телеграф" писав, що, на думку директора Українського інституту політики Руслана Бортника, путін знову вирішив змінити стратегію щодо війни та майбутнього України.