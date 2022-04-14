Директор Українського інституту політики Руслан Бортник спеціально для "Телеграфа" розповів, чи відновить росія спроби створити Новоросію.

На 50-й день відкритої фази російсько-української війни можна констатувати, що українська держава, суспільство, армія склали тест на життєздатність. Усі вони за умов повномасштабного російського вторгнення продемонстрували величезний рівень стійкості.

Армія продемонструвала готовність боронити державу. Держава в особі президента, уряду, парламенту, місцевої влади – готовність ефективно управляти країною навіть у таких тяжких умовах. А суспільство продемонструвало найвищий рівень консолідації, підтримуючи одне одного, армію, державу.

На мою думку, історичний тест на державність за ці 50 днів Україна здала. І здала на "відмінно".

На даний момент можна констатувати зміну тактики росії, але не відмову від її цілей. Цілі залишаються тими самими – спроба зруйнувати українську державність, НАТО, західні структури.

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Але росія відмовилася, схоже, на цьому етапі від проекту "Малоросія". У Кремлі, зважаючи на все, остаточно зрозуміли, що окупувати Україну не вдасться. А тому замість "Малоросії" вкотре намагаються реалізувати "Новоросію". Захопити максимально великі території півдня та сходу України, зруйнувати чи привласнити індустрію, заблокувати порти. І в такий спосіб підштовхувати нашу країну до капітуляції.

За 50 днів повномасштабної війни саме Україна стала лідером глобальних змін. Раніше нейтральна Європа консолідувалась у діях проти росії. Навіть такі нейтральні країни, як Швейцарія, Швеція, Фінляндія, єдиним фронтом виступають проти країни-агресора. Розуміючи економічну ціну собі санкцій проти росії – Захід пішов на безпрецедентні заходи щодо удушення, з руйнації економіки та агресивної політики рф.

Стратегія Заходу щодо стримування росії, щодо її умиротворення (чим він займався роками), показала свою неспроможність. І тому Захід перейшов до стратегії руйнації росії. створення умов для деструкції росії як держави. Для деструкції режиму путіна.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Росіяни ще не зрозуміли, що вони вже ніхто. Їх уже не існує Заступник гендиректора телеканалу ATR, журналіст Айдер Муждабаєв спеціально для "Телеграфа" висловився про перспективи росії та її диктатора путіна:

Ми бачимо, що війна в Україні призводить до формування нових воєнно-політичних та економічних блоків. До посилення AUKUS (створений восени 2021-го союз США, Австралії та Британії), актуалізації НАТО.

Ці 50 днів стали днями демонтажу старої міжнародної системи, що була створена після Другої світової війни. Ні ООН, ні Рада Європи, ні ОБСЄ не продемонстрували фактично нічого, щоб запобігти чи зупинити цю війну. І, безперечно, після закінчення конфлікту потрібно буде створювати нову світову систему безпеки. Цілком імовірно, спираючись на вже висловлені пропозиції з боку українського керівництва – те саме U-24 тощо.

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