Арестович розповів, що буде путіну за ядерний удар по Україні

Час покаже, чи настільки божевільний російський глава, щоб піти на такі ризики

президент росії володимир путін теоретично може зважитися на ядерний удар по Україні, як він періодично загрожує, але це може в результаті спричинити пряме зіткнення з Китаєм, і кривавий диктатор повинен це розуміти.

Таку думку у коментарі для Марка Фейгіна висловив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На його думку, чим ближче поразка росії в Україні, тим сильніше путін нервує і хоче застосувати якісь крайні заходи, наприклад, тактичну ядерну зброю.

"Добре, бахнули тактичною ядерною зброєю, що далі? Далі бахнуть у відповідь швидше за все. Може не ядерною, але бахнуть, або задіють такі сили, з якими не впорається володимир володимирович", — підкреслив Арестович.

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"Найпростіший приклад: Захід, подивившись на задимлені руїни, весь світ розуміє, що ми маємо справу з божевільним маніяком, який не зупиниться ні перед чим. Першим до кого вони підуть? До китайців. І скажуть: вам подобається з таким ідіотом жити, який поставив нас на край ядерної могили? Китайці скажуть: нам не подобається. І почнуть натискати на кнопки", — продовжив чиновник.

"З Заходом путін можливо героїчно б повоював, але тут китайці, і путін постає перед простим вибором: ядерну відповідь по Китаю завдавати чи ні? Він настільки маніяк, щоб завдати удару по Китаю? Це божевілля", — підсумував радник голови ОП.

1Як повідомляв "Телеграф", раніше Арестович дав невтішний прогноз, що росія може зробити нові атаки на Україну в наступні роки.