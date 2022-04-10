Інакше не вміють: Арестович пояснив безглуздий фейк рф про Україну

Радник глави ОП спробував пояснити такий "феномен" брехливості росіян.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував неправдиві заяви з боку російської влади з приводу ракетного удару по вокзалу в Краматорську "Точкою У", який російська пропаганда активно намагалася за дії ЗСУ, запевняючи, що на озброєнні в армії росії такої зброї немає. Проте пізніше було доведено, що такі тактичні комплекси в росії таки є.

Свою думку Арестович висловив у розмові з журналістом та політичним діячем Марком Фейгіним.

"Вони інакше не вміють", — зазначив радник голови ОП, додавши, що російська пропаганда постійно намагається приховувати злочини росіян, проте це завжди провально.

Олексій Арестович також зазначив, що це не вперше, коли росіяни "трапляються" на брехню. Російські ЗМІ так поспішають "похвалитися перемогами" росії, що в різних телеграм-каналах та соцмережах одразу ж публікують новину про те, що було зроблено, а коли виявляється, що це не "перемога", всі записи підчищаються та стираються, але "скріни не горять" і всі ці віддалені новини можна відновити. Як приклад, Арестович згадав історію з підбитим росіянами Боїнгом, який виявився не військовим, а пасажирським лайнером із мирними громадянами на борту.

Нагадаємо, що атака на Краматорськ відбулася в день, коли там були тисячі людей, які намагалися евакуюватися з міста, і військові рф не могли не бачити, що б’ють по людях. На трагедію вже відреагував Володимир Зеленський, назвавши дії росіян "злом, що не має меж".