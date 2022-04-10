Иначе не умеют: Арестович объяснил нелепый фейк рф об Украине

Советник главы ОП попытался объяснить такой "феномен" лживости россиян.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал неправдивые заявления со стороны российских властей по поводу ракетного удара по вокзалу в Краматорске "Точкой У, который российская пропаганда активно пыталась за действия ВСУ, уверяя, что на вооружении в армии рф такого оружия нет. Однако позже было подтверждено, что такие тактические комплексы у рф таки есть.

Свое мнение Арестович высказал в беседе с журналистом и политическим деятелем Марком Фейгиным.

"Они по другому не умеют" — отметил советник главы ОП, добавив, что российская пропаганда постоянно пытается скрывать преступления россиян, однако это всегда провально.

Алексей Арестович также отметил, что это не впервые, когда россияне "попадаются" на вранье. Российские СМИ так спешат "похвастаться победами" россии, что в различных телеграм-каналах и соцсетях сразу же публикуют новость о том, что было сделано, а когда оказывается, что это не "победа", все записи подчищаются и стираются, но "скрины не горят" и все эти удаленные новости можно восстановить. Как пример Арестович вспомнил историю с подбитым россиянами Боингом, который оказался не военным, а пассажирским лайнером с мирными гражданами на борту.

Напомним, что атака на Краматорск произошла в день, когда там были тысячи людей, пытавшихся эвакуироваться из обстреливаемого города, и военные РФ не могли не видеть, что бьют по людям. На трагедию уже отреагировал Владимир Зеленский, назвав действия россиян "не имеющим границ злом".