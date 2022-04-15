У Білому домі відповіли, чи варто чекати візиту Байдена в Україну

У США спростували ймовірний візит лідера країни до Києва

У Білому домі після заяви президента Джо Байдена щодо готовності особисто відвідати українську столицю — місто Київ, повідомили, що його поїздка в Україну не планується.

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Вказану інформацію у п'ятницю, 15 квітня оприлюднила речниця Білого дому Джен Псакі.

"Нині ми не маємо планів підготовки поїздки президента США в Україну. Для українського керівництва важливіше, щоб ми постачали зброю та надавали системи оборони, тому ми зосереджуємо наші зусилля та увагу на цьому", — сказала вона.

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Нагадаємо, що у четвер, 14 квітня, американський лідер Джо Байден публічно заявив, що Білий дім зайнятий визначенням складу делегації для візиту до української столиці. Ба більше, президент США наголосив, що сам готовий відвідати Київ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше місто Київ та президента України Володимира Зеленського відвідали президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії, які прибули до української столиці потягом "Укрзалізниці".