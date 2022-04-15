Укр

В Белом доме ответили, ждать ли визита Байдена в Украину

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Американский лидер Джо Байден Новость обновлена 15 апреля 2022, 15:11
Американский лидер Джо Байден

В США опровергли вероятный визит лидера страны в Киев

В Белом доме после заявления президента Джо Байдена о готовности лично посетить украинскую столицу – город Киев, сообщили, что его поездка в Украину не планируется.

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Указанную информацию в пятницу, 15 апреля, обнародовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину. Для украинского руководства важнее, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредотачиваем наши усилия и внимание на этом", — сказала она.

Напомним, что в четверг, 14 апреля, американский лидер Джо Байден публично заявил, что Белый дом занят определением состава делегации для визита в украинскую столицу. Более того, президент США подчеркнул, что сам готов посетить Киев.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее город Киев и президента Украины Владимира Зеленского посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, прибывшие в украинскую столицу поездом "Укрзализныци".

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#США #Америка #Джозеф Байден #Визит #Київ
Американский лидер Джо Байден
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