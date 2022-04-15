В Белом доме ответили, ждать ли визита Байдена в Украину
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В США опровергли вероятный визит лидера страны в Киев
В Белом доме после заявления президента Джо Байдена о готовности лично посетить украинскую столицу – город Киев, сообщили, что его поездка в Украину не планируется.
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Указанную информацию в пятницу, 15 апреля, обнародовала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Сейчас у нас нет планов подготовки поездки президента США в Украину. Для украинского руководства важнее, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредотачиваем наши усилия и внимание на этом", — сказала она.
Напомним, что в четверг, 14 апреля, американский лидер Джо Байден публично заявил, что Белый дом занят определением состава делегации для визита в украинскую столицу. Более того, президент США подчеркнул, что сам готов посетить Киев.
Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее город Киев и президента Украины Владимира Зеленского посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, прибывшие в украинскую столицу поездом "Укрзализныци".
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