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Люди згоряли живцем: жителі зруйнованої Охтирки розповіли про жахіття війни (відео)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Жінки, що вижили, згадали, як все було Новина оновлена 15 квітня 2022, 15:03
Жінки, що вижили, згадали, як все було

Жителям Сумщини довелося дуже несолодко, але вони мають намір все відновити

Російські військові цілий місяць намагалися взяти Охтирку на Сумщині, і за цей час принесли чимало страждань для місцевих жителів, — зараз, коли жахи вже позаду, вони згадують, як вмирали їх сусіди та знайомі.

Про це вони розповіли кореспондентові "Телеграфу" Яну Доброносову.

Місцева мешканка на ім’я Тетяна Георгіївна розповіла, як у її 88-річної сусідки у дворі стояла висока гілляста осика, в яку під час бойових дій потрапив снаряд, через що дерево завалилося на будинок, та жінка згоріла живцем.

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У Тетяни Георгіївни багато вусатих втішників
У Тетяни Георгіївни багато вусатих втішників

Інша жінка на її вулиці сиділа в льоху в сараї, коли туди влетіла ракета, — зверху обвалилася плита і задавила на смерть.

Інша місцева розповіла, що також втратила сусідку.

"Там котлован, жінка згоріла, сусідка була Надя. Не хочу туди ходити, нехай краще Надя в пам’яті моїй залишиться живою. Ми встигли тільки в льох заскочити, а на цей бік все пішло рикошетом, дахи розкриті були, вікна повилітали. Тут і зараз небезпечно залишатися", — каже вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" показував, як виглядають зруйновані війною квартири людей у Чернігові.

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#Репортаж #Охтирка
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