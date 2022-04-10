"Спасибі путіну, тварюці бункерній": мешканці Чернігова показали "Телеграфу" зруйновані окупантами квартири

Чернігівці показали свої житла після обстрілу російськими загарбниками

Чернігів — одне з найстаріших міст України, яке понад місяць знаходилося в оточенні російських військ і страждало від обстрілу. Армія рф завдавала по Чернігову ракетних, бомбових і артилерійських ударів, а сьогодні місцеві жителі потроху повертаються до мирного життя в місті. Однак декому просто нікуди більше повертатися.

У Чернігові побував кореспондент "Телеграфу" — він зафіксував у кадрах, на що перетворилися квартири місцевих жителів після обстрілу військовослужбовців армії рф.

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Чернігівець показав свою зруйновану квартиру, від якої не лишилося практично нічого. Того дня сім’я готувала їсти. Почувши наближення ракети, всі сховалися в коридорі, а після удару вибігли надвір. Чоловік розповів, що його родині пощастило — їм дали притулок, нагодували, одягли. Планів на майбутнє, зізнається чернігівець, поки що немає. "Час покаже ще. Війна не закінчилася, розслаблятися ще не можна", — говорить чоловік.

Житель Чернігова "подякував" путіну за зруйновану квартиру: "У бункері сидить, тварюка путінська... Йому "дякую", і він винен. І люди загинули, і житло, і все зруйнував... Тобі, тварюка, землі мало? Чи тобі рабів не вистачає?... Що тобі тут треба, сволота?"

Ще одна мешканка Чернігова розповіла, що вперше побачила свою квартиру після бомбардування 3 березня. Того дня у будинку вже нікого не було, її родині вдалося виїхати до села недалеко від обласного центру у перший день війни 24 лютого.

"Дякуємо" путіну за те, що наробив. Ми ненавидимо його усією душею, серцем. Це не людина, це нелюд. Яка його мати народила, щоб вона там у могилі перевернулася, що такого сина народила, який знущається з усієї України, з дітей", — зі сльозами на очах сказала жінка.

Нагадаємо, що 29 березня після російсько-українських переговорів у Стамбулі (Туреччина) представники росії оголосили, що кардинально скорочують активність у Київській та Чернігівській області.

Раніше "Телеграф" публікував фоторепортажі із раніше окупованих російськими військами населених пунктів Київської області. Серед них зруйнована Бородянка Бучанського району та тіла на вулицях Ірпеня.