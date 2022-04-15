Арестович рассказал, что будет путину за ядерный удар по Украине

Время покажет, настолько ли безумен российский глава, чтобы пойти на такие риски

президент россии владимир путин теоретически может решиться на ядерный удар по Украине, как он периодически грозится, но это может в итоге повлечь за собой прямое столкновение с Китаем, и кровавый диктатор должен это понимать.

Такое мнение в комментарии для Марка Фейгина высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его мнению, чем ближе поражение россии в Украине, тем сильнее путин нервничает и хочет применить какие-то крайние меры, например, тактическое ядерное оружие.

"Хорошо, бахнули тактическим ядерным оружием, что дальше? Дальше бахнут в ответ скорее всего. Может не ядерным, но бахнут, или включат такие силы, с которыми не справится владимир владимирович", — заметил Арестович.

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"Простейший пример: Запад, посмотрев на дымящиеся руины, весь мир понимает, что мы имеем дело с сумасшедшим маньяком, который не остановится ни перед чем. Первым к кому они пойдут? К китайцам. И скажут: вам нравится с таким идиотом жить, который поставил нас на край ядерной могилы? Китайцы скажут: нам не нравится. И начнут жать кнопки", — продолжил чиновник.

"С Западом путин возможно героически бы повоевал, но тут китайцы, и путин встанет перед простым выбором: ядерный ответ по Китаю наносить или нет? Он настолько маньяк, чтобы нанести удар по Китаю? Это безумие", — подытожил советник главы ОП.

1Как сообщал "Телеграф", ранее Арестович дал неутешительный прогноз, что россия может совершить новые атаки на Украину в следующие годы.