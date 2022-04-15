План принудительной мобилизации в ОРДЛО провалился: названа причина

Мужчины отказываются воевать в Украине

На временно оккупированных территориях Украины план по мобилизации 26 тысяч "резервистов" в сухопутные войска российской федерации потерпел поражение.

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Указанную информацию в пятницу, 15 апреля, обнародовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Согласно имеющимся сведениям, которые удалось установить украинским разведчикам, жители временно оккупированных территорий (ОРДЛО) призывного возраста избегают призыва. Подавляющее большинство мужчин от 18 до 65 лет просто отказываются становиться "пушечным мясом" в армии страны-агрессора.

"По предварительному плану, рф путем мобилизованных планировала укомплектовать 17 стрелковых полков в составе общевойсковых армий Южного и Западного в России. Однако эту задачу не выполнили", — заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, личному составу, который все же удалось привлечь в так называемую "спецоперацию в Украине", не проводят никаких инструктажей. Кроме того, им выдают не пригодную для ведения боевых действий амуницию и оружие.

Во время проведения рекрутинга, руководство рф обещает "резервистам" привлекать их к задачам по обеспечению контроля над временно оккупированными территориями, охраны дорог и военных объектов, а также для улучшения оборонных позиций. Однако, по факту, мобилизованные из ОРДЛО составляют ближайший резерв для пополнения потерь подразделений, непосредственно участвующих в боевых действиях против Украины.

"Именно их "новобранцев" (ред. редакцией) как наименее ценный "ресурс" используют для проведения "разведки боем" для выявления позиций украинских защитников", — добавил Мотузяник.

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за огромных потерь во время боевых действий в Украине россия пытается завербовать боевиков в непризнанном Приднестровье.