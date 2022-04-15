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Люди сгорали живьем: жители разрушенной Ахтырки рассказали об ужасах войны (видео)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Выжившие женщины вспомнили, как все было
Выжившие женщины вспомнили, как все было

Жителям Сумщины пришлось очень несладко, но они намерены все восстановить

Российские военные целый месяц пытались взять приступом Ахтырку в Сумской области, и за это время принесли немало страданий для местных жителей, — сейчас, когда ужасы уже позади, они вспоминают, как лишались соседей и знакомых.

Об этом они рассказали корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову.

Местная жительница по имени Татьяна Георгиевна рассказала, как у ее 88-летней соседки во дворе стояла высокая ветвистая осина, в которую во время боевых действий попал снаряд, из-за чего дерево завалилось на дом, и женщина сгорела живьем.

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У Татьяны Георгиевны много усатых утешителей
У Татьяны Георгиевны много усатых утешителей

Другая женщина на ее улице сидела в погребе в сарае, когда туда влетела ракета, — сверху обрушилась плита и задавила насмерть.

Другая местная рассказала, что тоже потеряла соседку.

"Там котлован, женщина сгорела, соседка была Надя. Не хочу туда ходить, пусть лучше Надя в памяти моей останется живой. Мы успели только в погреб заскочить, а на эту сторону все пошло рикошетом, крыши раскрыты были, окна повылетали. Тут и сейчас опасно оставаться", — говорит она.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядят разрушенные войной квартиры людей в Чернигове.

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#Репортаж #Ахтырка
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