"Спасибо путину, твари бункерной": жители Чернигова показали "Телеграфу" разрушенные оккупантами квартиры

Черниговчане показали свои жилища после обстрелов российскими захватчиками

Чернигов – один из старейших городов Украины, который больше месяца находился в окружении российских войск и страдал от обстрелов. Армия рф наносила по Чернигову ракетные, бомбовые и артиллерийские удары, а сегодня местные жители понемногу возвращаются к мирной жизни в городе. Однако некоторым просто некуда больше возвращаться.

В Чернигове побывал корреспондент "Телеграфа" — он запечатлел в кадрах, во что превратились квартиры местных жителей после обстрелов военнослужащих армии рф.

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Черниговчанин показал свою разрушенную квартиру, от которой не осталось практически ничего. В тот день семья готовила кушать. Услышав приближение ракеты, все спрятались в коридоре, а после удара выбежали на улицу. Мужчина рассказал, что его семье повезло — им приютили, накормили, одели. Планов на будущее, признается черниговчанин, пока нет. "Время покажет еще. Война не закончилась, расслабляться нельзя еще", — говорит мужчина.

Житель Чернигова "поблагодарил" путина за разрушенную квартиру: "В бункере сидит, тварь путинская… Ему "спасибо", и он виноват. И люди погибли, и жилье, и все разрушил… Тебе, тварь, земли мало? Или тебе рабов не хватает?… Что тебе здесь надо, сволочь?"

Еще одна жительница Чернигова рассказала, что впервые увидела свою квартиру после бомбежки 3 марта. В тот день в доме уже никого не было, ее семье удалось выехать в село недалеко от областного центра в первый день войны 24 февраля.

"Благодарим" путина за то, что наделал. Мы ненавидим его всей душою, сердцем. Это не человек, это изверг. Какая его мать родила, чтоб она там в могиле перевернулась, что такого сына родила, который издевается над всей Украиной, над детьми", — со слезами на глазах сказала женщина.

Напомним, что 29 марта после российско-украинских переговоров в Стамбуле (Турция) представители россии объявили, что кардинально сокращают активность в Киевской и Черниговской области.

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортажи из ранее оккупированых российскими войсками населенных пунктов Киевской области. Среди них разрушенная Бородянка Бучанского района и тела на улицах Ирпеня.