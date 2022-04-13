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Враг пытается наступать на ряде направлений, но несет потери: в ВСУ подвели итоги дня

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Российская техника в Украине Новость обновлена 13 апреля 2022, 01:00
Российская техника в Украине

Оккупанты продолжают нести потери в Украине

Украинские военные продолжают уничтожать боевую технику и личный состав армии россии, которая вторглась на территорию нашей страны.

Итоги 12 апреля подвели в пресс-службе Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что противник продолжает пытаться улучшить свое положение на южных рубежах Украины и безуспешно пытается выйти на админграницу Херсонской и Николаевской областей.

Всего за сутки были уничтожены 12 оккупантов, а также 11 единиц техники, среди которой 3 беспилотника, две САУ и одна система РСЗО "Град".

Кроме того, в сообщении указано, что в Черном море на своих позициях остается корабельная группировка противника, действия которой усложняется приближающимся штормом.

Вместе с тем в пресс-службе Штаба ООС отметили, что на Донецком и Луганском направлениях было отбито шесть атак противника. Сообщается, что украинские защитники уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские установки.

Также в зоне ООС был уничтожен вертолет оккупантов и два беспилотника.

Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ заявляли, что противник продолжает наносить артиллерийские удары по Харькову, а также проводят перегруппировку в районе Изюма. В разведке Британии же сообщали, что карта боевых действий практически не изменилась за 12 апреля.

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#Украина #Россия #ВСУ
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