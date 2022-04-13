Враг пытается наступать на ряде направлений, но несет потери: в ВСУ подвели итоги дня
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Оккупанты продолжают нести потери в Украине
Украинские военные продолжают уничтожать боевую технику и личный состав армии россии, которая вторглась на территорию нашей страны.
Итоги 12 апреля подвели в пресс-службе Оперативного командования "Юг".
Отмечается, что противник продолжает пытаться улучшить свое положение на южных рубежах Украины и безуспешно пытается выйти на админграницу Херсонской и Николаевской областей.
Всего за сутки были уничтожены 12 оккупантов, а также 11 единиц техники, среди которой 3 беспилотника, две САУ и одна система РСЗО "Град".
Кроме того, в сообщении указано, что в Черном море на своих позициях остается корабельная группировка противника, действия которой усложняется приближающимся штормом.
Вместе с тем в пресс-службе Штаба ООС отметили, что на Донецком и Луганском направлениях было отбито шесть атак противника. Сообщается, что украинские защитники уничтожили две единицы автомобильной техники и три артиллерийские установки.
Также в зоне ООС был уничтожен вертолет оккупантов и два беспилотника.
Как сообщалось ранее, в Генштабе ВСУ заявляли, что противник продолжает наносить артиллерийские удары по Харькову, а также проводят перегруппировку в районе Изюма. В разведке Британии же сообщали, что карта боевых действий практически не изменилась за 12 апреля.