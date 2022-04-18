Уничтожен командир большого десантного корабля рф, успевшего "отличиться" в Бердянске

Александр Чирва умер от ранений, полученных в бою против Украины.

Во временно оккупированном Севастополе похоронили командира российского десантного корабля "Цезарь Куников" — Александра Чирву. Он умер от ран, полученных в бою в Украине.

Как передает издание "Крым. Реалии", об этом сообщил глава оккупационной власти Севастополя Михаил Развожаев.

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По его словам, Александр Чирва родился в Севастополе, где учился в "Военно-морской академии". В 2015-2016 годах Чирва участвовал в спецоперации в Сирии. Известно, что умер командир корабля "Цезарь Куников" от ранений, полученных в бою на материковой части Украины.

Других подробностей смерти российского военного не приводится. Также неизвестно, в каком именно городе Украины Александр Чирва получил ранение.

Стоит отметить, что 24 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в Бердянске был уничтожен российский десантный корабль "Саратов". Также сообщалось, что еще двум кораблям РФ удалось сбежать — речь шла про "Цезарь Куников" и "Новочеркасск". В то время появилась информация, что на "Куникове" может находиться восемь раненых человек, на "Новочеркасске" — трое погибших и трое раненых. Вполне вероятно, что ранения Александр Чирва получил именно во время атаки украинских военных на эти десантные корабли.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в бердянском порту на территории, временно оккупированной россией, взорвали большой десантный корабль "Орск" из черноморского флота страны-агрессора.