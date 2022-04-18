Укр

Земля тебе бетоном: в Украине уничтожен еще один из высших офицеров рф

Автор
Василий Неплохой Василий Неплохой
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Оккупанты продолжают погибать в Украине Новость обновлена 18 апреля 2022, 13:00
Оккупанты продолжают погибать в Украине

Украинская армия продолжает уничтожать оккупантов

Командир 49-й зенитной ракетной бригады рф полковник Гришин Иван из Смоленска был ликвидирован на 54-й день войны россии в Украине.

Об этом сообщается на странице Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Фейсбук.

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"Украинское сафари 2.0" продолжается. Встречайте "свеженького" оккупанта из состава вооруженных сил россии. Командир 49-й зенитной ракетной бригады полковник Гришин Иван из Смоленска. Заблудился на "учениях", но уже вернулся домой. Земля вам бетоном, твари!", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине был убит генерал-лейтенант, командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа рф Яков Рязанцев.

Кроме того сообщалось, что потери оккупантов в войне против Украины превысили 27 тысяч человек. Так считает экс-глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Он также отметил, что если погибшими считать 27-28 тысяч российских военных, то количество раненых примерно в два или три раза больше.

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