СМИ Британии прямо призывают НАТО вступиться за Украину

На Западе все чаще звучат призывы о военном вмешательстве НАТО в российско-украинскую войну.

Британское издание призвало НАТО не молчаливо наблюдать за ситуацией в Украине, а непосредственно вмешаться в конфликт.

Об этом написал колумнист The Guardian Саймон Тисдэлл.

Тисдэлл считает, что россия после позорного поражения под Киевом, а также потери флагмана Черноморского флота рф крейсера "Москвы" сможет перегруппировать войска и нанести мощный удар по Донбассу, что приведет к большим потерям в ВСУ. Журналист отметил, что в такой ситуации на фронте может возникнуть тупиковая ситуация.

"По мере того, как разворачивается этот ужас, НАТО, самый могущественный в мире военный альянс, возглавляемый США, будет сидеть сложа руки, очевидно, готовый, в случае необходимости, наблюдать, как Украину расчленяют по крупицам", — написал Тисдэлл.

Также колумнист отметил, что Запад сделал многое для Украины, но этого все равно недостаточно.

"Западные лидеры должны меньше говорить и больше делать, а если ничего не помогает, быть готовым к военному вмешательству", — считает Тисдэлл.

Добавим, в The Guardian уже призывали Запад вмешаться в войну в Украине: ввести войска и подвести флот к Одессе.

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Напомним, российские пропагандисты заявили, что поймали генерала НАТО. К слову, в Альянсе считают, что новый виток войны в Украине будет более быстрым и кровавым.