Под Николаевом морпехи разбили группировку россиян, есть пленные (фото)
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Часть оккупантов поедет домой в целлофановых мешках.
Украинские военнослужащие из отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.
Об этом говорится на странице военных из Одессы в Facebook.
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Отмечается, что украинские морпехи разрушили планы российских захватчиков по захвату украинских земель. Кому-то из оккупантов удалось выжить и попасть в плен, а других отправят домой в целлофановом мешке.
Также военнослужащие показали добытые трофеи и документы, которые некоторым россиянам точно не понадобятся.
Ранее сообщалось, что оккупанты перебрасывают свои войска на Юг и Восток Украины, поэтому там усилились боевые действия. Однако достается и мирным городам. Так, по Николаеву за сутки 9 апреля россияне совершили семь ракетных обстрелов, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
В ВСУ отмечают, что таким образом россияне хотят усилить психологическое давление на жителей города и пытаются их деморализовать.
Поздним вечером воскресенья, 10 апреля, российские оккупационные войска снова обстреляли Николаев, из-за чего в городе был слышен мощный взрыв.