Укр

Под Николаевом морпехи разбили группировку россиян, есть пленные (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1562
Некоторые россияне в Николаевской области попали в плен, а другие — погибли Новость обновлена 17 апреля 2022, 20:35
Некоторые россияне в Николаевской области попали в плен, а другие — погибли

Часть оккупантов поедет домой в целлофановых мешках.

Украинские военнослужащие из отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского разбили очередное подразделение российских оккупантов.

Об этом говорится на странице военных из Одессы в Facebook.

Свежие факты и аналитика – правдиво о войне с Россией

Отмечается, что украинские морпехи разрушили планы российских захватчиков по захвату украинских земель. Кому-то из оккупантов удалось выжить и попасть в плен, а других отправят домой в целлофановом мешке.

Также военнослужащие показали добытые трофеи и документы, которые некоторым россиянам точно не понадобятся.

Документы россиян, воевавших на Николаевщине
Документы россиян, воевавших на Николаевщине
Некоторые из захватчиков попали в плен
Некоторые из захватчиков попали в плен
Украинская армия завоевала немало трофеев
Украинская армия завоевала немало трофеев
Кто-то из оккупантов потерял шляпу
Кто-то из оккупантов потерял шляпу
Кому-то из русских не повезло гораздо больше и они потеряли жизнь
Кому-то из русских не повезло гораздо больше и они потеряли жизнь

Ранее сообщалось, что оккупанты перебрасывают свои войска на Юг и Восток Украины, поэтому там усилились боевые действия. Однако достается и мирным городам. Так, по Николаеву за сутки 9 апреля россияне совершили семь ракетных обстрелов, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

В ВСУ отмечают, что таким образом россияне хотят усилить психологическое давление на жителей города и пытаются их деморализовать.

Поздним вечером воскресенья, 10 апреля, российские оккупационные войска снова обстреляли Николаев, из-за чего в городе был слышен мощный взрыв.

Теги:
#Украина #Николаевская область #Россия #Война #Плен #Оккупанты
Разрушенный украинский город
Украина
СМИ Британии прямо призывают НАТО вступиться за Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Разрушенный украинский город
СМИ Британии прямо призывают НАТО вступиться за Украину
Дата публикации
Категория
Российские власти провалили мобилизацию
Россияне начали принудительную мобилизацию украинцев не только на Донбассе
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Можем сражаться и 10 лет": главные заявления Зеленского в интервью CNN
Дата публикации
Категория
"Нептун"
Украинским "Нептуном" заинтересовались другие страны: Арестович рассказал, в чем причина
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится вот уже 53 дня
Война — день 53: на юге и востоке Украины продолжаются ожесточенные бои с захватчиками, а против россии усиливают транспортную блокаду