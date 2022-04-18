Укр

Ракетный удар россиян по Львову: есть погибшие и раненые

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Дым над Львовом после обстрелов российской армии Новость обновлена 18 апреля 2022, 11:12
Дым над Львовом после обстрелов российской армии

Среди пострадавших есть ребенок

В результате ракетных ударов российских оккупантов по Львову погибли шесть человек, еще 11 пострадали.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"По информации Воздушного командования "Запад", сегодня утром произошло четыре ракетных удара по Львову. Три — по объекту военной инфраструктуры. Один — по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары. Тушение еще продолжается", — сообщил глава ОВА.

По его словам, объекты получили существенные повреждения.

"К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По состоянию на этот час известно о 6 погибших и 8 пострадавших. Среди пострадавших — один ребенок. Данные уточняются", — отметил Козицкий.

Позднее мэр Львова Андрей Садовый уточнил, что число пострадавших при обстреле увеличилось до 11 человек.

"Предварительно погибли 6 человек. 11 ранены, среди них 1 ребенок. Повреждены или уничтожены около 40 автомобилей. От ударной волны разбиты окна в отеле поблизости. В нем живут эвакуированные украинцы", — сообщил Садовый.

Оккупанты обстреляли шиномонтаж
Оккупанты обстреляли шиномонтаж

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал последние карты боев в Мариуполе — кроме завода "Азовсталь" в городе фиксируют вероятные очаги сопротивления украинских военных.

Также советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что для деблокады Мариуполя нужно тяжелое вооружение, его могут применить непрямым способом, а для "обмена" города.

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#Львов #Обстрел #Война
Дым над Львовом после обстрелов российской армии
Львов
Ракетный удар россиян по Львову: есть погибшие и раненые
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