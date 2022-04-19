У путина заявили о начале новой фазы "спецоперации" в Украине

Захватчики говорят о новом витке кровопролитной войны

В россии отчитались о начале новой фазы "спецоперации", которой путинские чиновники прикрывают полномасштабную войну в Украине и зверства своих солдат против мирных граждан. Об этом заявил руководитель Министерства обороны рф Сергей Лавров во вторник, 19 апреля.

Новость сообщили росСМИ, пишет "Телеграф".

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Информация прозвучала от чиновника во время общения с журналистами телеканала India Today. Среди прочего Лавров подчеркнул, что армия россии перешла в новую фазу войны, скорее всего подразумевая масштабное наступление на Донбассе. Такое развитие ситуации прогнозировалось многими военными экспертами.

Большей конкретики насчет "второй фазы" Лавров не озвучил.

Следует добавить, что среди прочих пропагандистских тезисов от Сергей Лавров также прозвучали заверения о том, что Москва не преследует необходимости "сменить режим" в Украине. По его мнению, украинцы сами должны решать, какая власть должна быть в их стране. При этом, разумеется, российский дипломат умалчивает о подготовке "референдума" о провозглашении "Херсонской народной республики", которая проходит под дулами автоматов солдат армии рф.

Напомним, что после неудачи с захватом Киева и других северных областей россия отвела войска, которые вскоре оказались переброшенными на Донбасс. На днях перегруппировка вражеской армии была закончена. О том, что решающая и масштабная битва за Донецкую и Луганскую области началась, сообщил накануне и президент Украины Владимир Зеленский.