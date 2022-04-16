"Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения — глава Харьковской ОВА Синегубов

Харьковщина — один из самых горячих регионов Украины — оттуда оккупанты пытаются устроить масштабное наступление на Донбасс

Российская армия с первых дней войны пыталась захватить второй по величине город нашей страны — Харьков, однако получила мощный ответ и перешла к тактике террора мирного населения. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в интервью "Телеграфу" рассказал о ситуации в области, а также о том, какие направления в области наиболее опасны.

— За последние сутки снова увеличилась интенсивность обстрелов по Украине, в том числе и в Харькове, какая сейчас ситуация?

— За последнюю неделю мы фиксируем такое же количество обстрелов — в среднем около 50. Но за последние дни фиксируем обстрелы густонаселенных жилых районов — ХТЗ, Индустриальный. Около 40 раненых людей находятся в больнице в очень тяжелом состоянии, семь человек погибли, три ребенка ранены, семимесячный ребенок умер на руках у врача, когда он принимал его от скорой помощи. Позавчера ребенок погиб. Такие случаи участились. Враг стал бить по районам, где находятся люди, где они идут за продуктами, за помощью. Просто так люди в области уже на улицы не выходят. Но у нас все равно большие потери. "Вторая армия мира" фактически ведет войну против гражданского населения. В этих районах нет ни одной военной инфраструктуры, даже заводов. Но туда прилетают "грады" и "смерчи".

Так выглядит здание Харьковской ОДА после обстрелов

— Какова конечная цель врага по Харьковской области, учитывая то, что вы сказали о войне с гражданским населением?

— Россияне поняли, что наземное сражение за Харьков они проиграли. Харьковчане показали место "русскому миру", чтобы он шел туда, куда корабль "Москва". Они не ожидали, что их здесь не станут встречать хлебом-солью.

Мы уничтожаем врага на дальних подходах к городу. Наши вооруженные силы не только сдерживают врага, но и усиливают оборонительные позиции. Харьков им пока не взять, по крайней мере, силами, которые у них есть. На северном фронте, северо-восточном тоже.

Самая горячая точка – это Изюмское направление, куда враг переправляет свои войска, чтобы усилить присутствие в Луганской и Донецкой областях. Они не могут отказаться от Харьковского направления, поэтому терроризируют мирное население и деморализуют наших военных. Но это только воспламеняет наши сердца гневом против каждого русского воина. Ничто так не объединяло Харьковщину как эти события.

Бои вокруг Изюма продолжаются несколько недель

- Какая ситуация сейчас с эвакуацией?

- Мы ведем эвакуацию по двум направлениям — Лозовая и Барвенково. В Барвенково было около пяти тысяч человек. Четыре тысячи уже уехали. Еще тысяча остается. В Лозовой около 60 тысяч, уже около 30 тысяч уехало. Эвакуация уже проводится не так массово, потому что желающие уже уехали. Но мы вывозим, потому что прогнозируем проведение боевых действий и на этих территориях. К примеру, Боровая фактически оккупирована. А эти населенные пункты находятся поблизости. Это тоже Изюмское направление.

— А в какой промежуток времени вы ожидаете?

— Все зависит от ситуации в Изюмском направлении. Там враг терпит большие потери. На днях был сбит очередной вражеский вертолет Ка-52. Большие потери у россиян и в живой силе, но подробности мы сообщать не можем. Боевые операции там постоянно продолжаются. Круглосуточно.