Не "Москва", но тоже дорогой: украинские бойцы сбили еще одну "гордость" армии рф

ВСУ похвастались очередным сбитым боевым вертолетом рф.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия потеряла в Украине дорогущий вертолет.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

По информации источника, 93-й ОМБр Холодный Яр в ночь на пятницу уничтожила российский вертолет. По предварительным данным, это был Ка-52 "Аллигатор", который является командирской машиной армейской авиации. В Генштабе отметили, что в рф данную технику считали несбиваемой, у которой аналогов нет.

"Не крейсер "Москва" конечно, но 15 миллионов долларов США из бюджета российской федерации украинские воины отминусовали. Это цена только техники, а еще подготовка пилотов… и компенсация их родственникам", — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 13 апреля ВСУ ударами двух ракет "Нептун" поразили гордость Черноморского флота рф — крейсер "Москва". 14 апреля в минобороны рф заявили, что поврежденный корабль во время буксировки в условиях штормового волнения моря затонул. В СМИ подсчитали ориентировочную стоимость флагмана, а также отметили, что "Москва" является самой дорогой потерей армии рф на войне с Украиной.