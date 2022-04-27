Укр

Днепропетровщина в огне: появилось видео последствий ночного обстрела россиян

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Россияне обстреляли Криворожский район из артиллерии Новость обновлена 27 апреля 2022, 08:05
Россияне обстреляли Криворожский район из артиллерии

Обстрел стал причиной огромного пожара

В ночь на среду, 27 апреля, российские военные провели очередной обстрел подступов к Днепропетровской области со стороны Кривого Рога, вследствие чего загорелось предприятие и пострадал один человек.

Об этом утром проинформировал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отметим, что ночь в целом была очень неспокойной для жителей Днепропетровщины, — им пришлось и засыпать, и просыпаться под сирены воздушной тревоги.

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В одну из тревог россияне обстреляли из артиллерии Зеленодольск, Марьянское и Великую Костромку в Днепропетровской области, — эти города находятся неподалеку от административной границы с Херсонской областью, которая уже почти полностью находится под контролем оккупантов.

Поскольку россияне не могут пробиться на Днепропетровщину, то активно ее обстреливают.

Обстрелянные населенные пункты на карте
Обстрелянные населенные пункты на карте

Во время последнего обстрела произошла утечка масла на предприятии энергетической инфраструктуры и начался большой пожар. Пострадал один работник предприятия.

Как пояснил глава Днепровского облсовета Николай Лукашук, россияне попали в трансформаторный энергоблок, а рабочий пострадал, потому что обломки стекла полетели ему в лицо — жизни его ничего не угрожает.

Напомним, накануне российские военные пошли в наступление в Запорожской области и пустили крылатые ракеты по Запорожью.

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#Днепропетровская область #Кривой Рог
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