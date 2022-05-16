Война — день 82: россияне отступают на одном из фронтов, но бомбят "Азовсталь"

Оперативно о главном 16 мая

Война россии против Украины продолжается уже 82 дня. Оккупанты не оставляют попыток наступать на Донбассе, а также пытаются сломить сопротивление украинских защитников в Мариуполе, применяя для этого даже запрещенные фосфорные бомбы. Другие регионы Украины также страдают от действий оккупантов, которые продолжают запускать крылатые ракеты. Вместе с тем успехи есть и у украинских военных, которые на отдельных участках Харьковской области смогли выйти на государственную границу. Для кремля ситуация ухудшается и за пределами нашей страны, так Финляндия, которая имеет более 1,3 тысячи км общей границы с россией, официально заявила о подаче заявки на вступление в НАТО, а сам Альянс в своей обновленной стратегии намерен изменить статус москвы с "партнера" на "непосредственную угрозу".

В этом материале "Телеграф" будет информировать о самых важных новостях произошедших 16 мая. Более оперативно получать информацию вы можете в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

Напомним, о ситуации в стране за 13 мая можно прочесть в новости:"Война — день 79: россиян вытесняют с Харьковщины, а они в отместку бьют ракетами по мирным городам".

Информация за 14 мая доступна в трансляции: "Война – день 80: россияне сдают позиции в Украине, пока Кремль угрожает войной другим странам".

А о главных событиях за 15 мая читайте в материале: "Война — день 81: оккупанты пытаются наступать на Донбассе и терпят урон от ВСУ на Харьковщине"