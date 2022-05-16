Украинский стендап-комик разгневал сеть неуместной шуткой о погибших воинах: ему пришлось извиняться (видео)

Комик Олег Грюндик неудачно пошутил во Львове об убитых оккупантами военных ВСУ

Украинский комик Олег Грюндик, который выступил в клубе-бомбоубежище СULT Comedy Hall во Львове, где неудачно пошутил о погибших украинских военных на войне с российскими захватчиками, попросил прощения на камеру.

Артист выложил видео с извинениями в Инстаграме. По его словам, он не хотел никого обидеть.

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"Если я кого-то обидел этой шуткой, прошу простить меня. Я думал, это смешно. Жаль, что так получилось. На будущее буду лучше понимать, о чем шутить, а о чем — нет", — сказал Олег.

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Во время выступления Грюндик пошутил о денежной компенсации семьям погибших военнослужащих ВСУ, сравнив ее с "тысячей Зеленского" за вакцинацию, которую разрешалось потратить только в определенных местах.

"Семьям погибших ВСУшников компенсируют 15 млн грн, слышали такое? А вы знаете, что их можно потратить только на книги, кинотеатры, спортзал", – сказал тогда юморист.

Если после этого присутствующие в зале смеялись и аплодировали, то в сети такую выходку юмористу не простили.

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