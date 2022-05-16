Ирина Федишин опозорилась, расстреливая каски для военных (видео)

Артистку обвинили в некомпетентности

После скандала с низкой оценкой для представителя Польши на Евровидении 2022, Ирина Федишин стала антигероем у украинцев. Не спасло ее даже активное волонтерство, к которому, кстати, у пользователей сети также появились вопросы.

14 мая, артистка опубликовала у себя на странице в Инстаграм видео, на котором она проверяла переданные из Америки защитные шлемы на прочность и защиту от пуль. Вот только каски для этого не предназначены, о чем ей и рассказали пользователи в комментариях.

"Идиотизм", "Задача шлема — защитить от уламков во время взрыва вообще-то", "Какая безответственность", "Зачем вы показываете свою некомпетентность?", "Не видео, а шоу. Волонтерство — не большая сцена" — пишут возмущенные украинцы.

Под одним из комментариев, Федишин даже пыталась оправдаться, но у нее ничего не получилось. Певицу сразу же засыпали негативными комментариями.

Ранее "Телеграф" писал, что за низкие оценки Польше Ирина Федишин также пыталась оправдаться, однако сделала она только хуже. Артистка заявила, что ситуация с баллами для Польши ей также неприятна, как и всем украинцам, и ноль для польского артиста "стал шоком и для нее".

Напомним, что украинская группа Kalush Orchestra блестяще исполнила на "Евровидении-2022" песню Stefania, а затем со сцены арены "Пала Альпитур" призвала Европу спасти Мариуполь и людей с "Азовстали". В сети с восторгом восприняли поступок коллектива, который "рискнул победой".