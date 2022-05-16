Ірина Федишин зганьбилася, розстрілюючи каски для військових (відео)

Артистку звинуватили у некомпетентності

Після скандалу з низькою оцінкою для представника Польщі на Євробаченні 2022 року, Ірина Федишин стала антигероєм в українців. Не врятувало її навіть активне волонтерство, до якого, до речі, у користувачів мережі також з'явились питання.

14 травня, артистка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм відео, на якому вона перевіряла передані з Америки захисні шоломи на міцність та захист від куль. Ось тільки каски для цього не призначені, про що їй розповіли користувачі в коментарях.

"Ідіотизм", "Завдання шолома — захистити від уламків під час вибуху взагалі-то", "Яка безвідповідальність", "Навіщо ви показуєте свою некомпетентність?", "Не відео, а шоу. Волонтерство — не велика сцена" — пишуть обурені українці.

Під одним із коментарів Федишин навіть намагалася виправдатися, але в неї нічого не вийшло. Співачку одразу ж засипали негативними коментарями.

Раніше "Телеграф" писав, що за низькі оцінки Польщі Ірина Федишин також намагалася виправдатися, проте зробила вона лише гіршою. Артистка заявила, що ситуація з балами для Польщі їй також неприємна, як і для всіх українців, і нуль для польського артиста "став шоком і для неї".

Нагадаємо, що український гурт Kalush Orchestra блискуче виконав на "Євробаченні-2022" пісню Stefania, а потім зі сцени арени "Пала Альпітур" закликав Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі". У мережі із захопленням сприйняли вчинок колективу, який "ризикнув перемогою".