Солист Kalush Orchestra со сцены Евровидения отправился на передовую: появились фото его прощания с любимой

Теперь все украинки мечтают, чтобы их парни относились к ним так, как Псюк к своей возлюбленной.

После ошеломительной победы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 в Турине (Италия), фронтмен группы Олег Псюк сразу же вернулся домой в Украину, чтобы отправиться на фронт защищать свою родину от российских оккупантов. В Италии артисту пришлось расставаться со своей возлюбленной Александрой. Трогательные фото с их прощания покорили сеть.

Снимками поделилось издание dailymail.

На фото Олег Псюк нежно обнимает и целует свою девушку Александру возле своего отеля в Турине, перед тем как отправиться в аэропорт.

Вы только посмотрите, как он на нее сморит:

Отметим, что после обнародования результатов голосования, выяснилось, что баллы от как минимум двух стран – Грузии и Азербайджана – Украине могли не добавить. Из-за нового скандала на Евровидении результаты голосования жюри 6 стран отозваны, идет проверка.

Как сообщал "Телеграф", победа Kalush Orchestra на Евровидении разозлила российских комментаторов в сети, которые обвиняют организаторов конкурса в "политической предвзятости". Тем временем песня "Стефания", на которую 15 мая вышел клип, продолжает покорять не только Европу, но и весь мир.