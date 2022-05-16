Соліст Kalush Orchestra зі сцени Євробачення вирушив на передову: з’явилися фото його прощання з коханою

Тепер усі українки мріють, щоб їхні хлопці ставилися до них так, як Псюк до своєї коханої.

Після приголомшливої перемоги Kalush Orchestra на Євробаченні-2022 у Турині (Італія), фронтмен гурту Олег Псюк одразу ж повернувся додому в Україну, щоб піти на фронт захищати свою батьківщину від російських окупантів. В Італії артистові довелося розлучатися зі своєю коханою Олександрою. Зворушливі фото з їхнього прощання підкорили мережу.

Знімками поділилося видання dailymail.

На фото Олег Псюк ніжно обіймає та цілує свою дівчину Олександру біля свого готелю у Турині, перед тим як відправитися в аеропорт.

Ви тільки подивіться, як він на неї дивиться:

Зазначимо, що після оприлюднення результатів голосування з’ясувалося, що бали від як мінімум двох країн – Грузії та Азербайджану – Україні могли не додати. Через новий скандал на Євробаченні результати голосування журі 6 країн відкликано, триває перевірка.

Як повідомляв "Телеграф", перемога Kalush Orchestra на Євробаченні розлютила російських коментаторів у мережі, які звинувачують організаторів конкурсу у "політичній упередженості". Тим часом пісня "Стефанія", на яку 15 травня вийшов кліп, продовжує підкорювати не лише Європу, а й увесь світ.