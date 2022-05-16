Обстрелы не прекращаются, но врага отбросили на одном направлении: где идут бои в Украине

Украинские военные сдерживают российские атаки под постоянным огнем врага

Силы обороны Украины сопротивляются нашествию российских оккупантов — они держат бой на востоке страны и на одной из горячих направлений отбросили врага назад.

Согласно утренним данным Генштаба Украины, основные усилия врага сосредоточенны на Донецком направлении, на Слобожанском — украинские воины идут в наступление в сторону государственной границы. Враг готовится наступать силами подразделений под Изюмом. На одном из направлений — Авдеевском — оккупантов удалось отбросить на ранее занятые позиции.

Проверенный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

Харьковское направление: враг пытается сдержать украинские войска в направлении госграницы. Обстрелы противник вел по гражданской инфраструктуре Харьковской области из артиллерии в Долгеньком, Русских Тишках, Терновой, Петровке. Славянское направление: Оккупанты пополняют потери и доукомплектовываются.

Донецкое направление: враг ведет огонь из всего вооружения, включая авиацию. Его цель — истощить украинских защитников и разрушить защитные сооружения.

Наступление врага и ожесточенные бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях.

Украинским войскам удалось нанести врагу достаточно значительные потери, чтобы отбросить россиян на ранее занятые позиции на Авдеевском направлении.

В Северодонецком и Новопавловском направлениях враг обстреливал позиции, но активных боевых действий не вел. Обстрел продолжается и в Мариуполе — под огнем "Азовсталь".

Юг Украины также под огнем — на Южнобужском направлении россияне обстреливали позиции украинских подразделений из артиллерии и минометов. В то же время украинские Силы обороны снова ударили по Чернобаевке, количество погибших врагов и поврежденной техники уточняется.

Ранее "Телеграф" писал, что согласно картам боевых действий, россияне планируют сосредоточить свои усилия на Северодонецке Луганской области. Также сообщалось, что против украинских воинов на осажденной "Азовстали" планируют начать новую операцию с применением пленных.