Цель оккупантов - Северодонецк: свежие карты боев в Украине

Оккупанты атакуют на востоке и окапываются на юге

Направления основных усилий россиян при атаке на Украину претерпевают изменения. То, что росармии не удалось форсировать Северский Донец в районе Кременной, может сфокусировать их наступление восточнее, к Северодонецку через Рубежное.

Как отмечают исследователи The Institute for the Study of War, враг мог отказаться от попытки широкого окружения Сил обороны Украины от Донецка до Изюма ради выхода к административным границам Луганской области. Новым вероятным приоритетным сражением считают битву за Северодонецк. Если захватить город удастся противнику и с севера, и с юга, это приведет к окружению украинских войск.

Есть также признаки сокращения продвижения от Изюма к Славянску, вероятно, из-за медленного продвижения. На юге россия пытается укрепить захваченные районы для обороны — траншеи и бетонные ограждения устанавливают недалеко от Мелитополя и на западе Запорожской области, на Херсонщине и Николаевщине.

Карта боевых действий в Украине на 16 мая

Восток Украины

Росармия все еще пытается выдвинуться в сторону Славянска — на юг от Изюма они наступали на Долгенькое и Богородичное. В окрестностях Изюма с севера и востока продолжаются контрнаступательные действия Сил обороны Украины — работает авиация, артиллерия нанесла удар по российским позициям и бронетехнике в 65 км севернее города.

В направлении к Северодонецку российские солдаты чуть продвинулись, по мнению исследователей, это значит, что они попытаются окружить украинских военных на меньшей территории чем планировали ранее. Бои идут уже в 4 км в северо-востоку и 5 км к юго-западу от Северодонецка. Российский враг стягивает туда дополнительные силы. Попытки захватить трассу Лисичанск-Бахмут не останавливаются. Интересует противника и трасса, ведущая к Запорожью. Она могла быть целью безуспешной атаки россиян юго-западнее Донецка.

Карта боевых действий на востоке

Харьков

Россиян отгоняют все дальше от Харькова в сторону границы. Оккупанты при отступлении активно обстреливают украинские позиции, вероятно, чтобы защитить свои наземные линии связи в 60 км от города в Волчанске.

Карта боев в районе Харькова

Мариуполь

По оплоту украинских защитников — "Азовстали" наносят удары артиллерией, авиацией, с моря. Воины почти не выходят из укрытий. Из оккупированного города удалось выехать колонне из 500 автомобилей. Они эвакуируются в сторону Запорожья.

"Азовсталь" в окружении врага

Юг Украины

Наступательных операций российские оккупанты не проводили, сосредоточившись на обороне — в Мелитополе окопались вдоль реки Молочная и в селах на 30 км южнее. Восточнее границы с Херсонщиной также стоят укрепления. Из железобетона строят конструкции в Херсонской и Николаевской областях.

Карта оккупации на юге Украины

Ранее "Телеграф" писал, что контрнаступление украинских военных под Харьковом важно не только с точки зрения освобождения населенных пунктов. Эксперт описал другую практическую пользу контрнаступления.

Также сообщается, что в Мариуполе россияне готовятся к новой провокации против украинцев.