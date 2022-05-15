Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил, почему стоит присмотреться более внимательно к контрнаступлению ВСУ

Изменение линии фронта под Харьковом до и после контрнаступления ВСУ. Почему это важно?

Помимо очевидного изгнания захватчиков и отбрасывания артиллерии врага подальше от города, это важно еще и по следующим моментам.

1. Волчанск является важным логистическим звеном в снабжении группировки ВС РФ, ведущей наступление южнее Изюма. Сейчас ВСУ приблизились на такое расстояние, на котором могут воздействовать своим дальнобойными системами по логистической артерии, проходящей через этот захваченный город. Да, это не единственная логистическая линия, но одна из двух, которые обеспечивают изюмскую группировку ВС РФ.

2. Успешные контратаки, как и освобождение захваченных территорий вообще, показывают потенциальным предателям и колобкам, что коллаборироваться с врагом нет смысла. Какой смысл, если через неделю или месяц придут ВСУ и вернут город обратно? Тогда тут останется только или на фонарь, или тикать в РФ (где не факт, что тебе будут рады). Умение отвоевывать свою землю кардинально понижает количество потенциальных коллаборантов.

3. Украинские командиры набираются опыта общевойсковых наступательных операций. У Украины богатый опыт обороны, изматывания и сдерживания врага, и это все несомненно хорошо, но войны выигрываются наступлением и разгромом врага. Это уникальный опыт — его нам не передадут никаким ленд-лизом. Поэтому каждое успешное контрнаступление усиливает украинское командование — как младшее, так и старшее. Это очень важно.

Добавлю немного из личного наблюдения.

То, в каких условиях воюют украинцы и в каких условиях развивают успешное (!) контрнаступление, заставило бы встать волосы дыбом любого израильского генерала. Между тем, эти контрнаступления происходят, ВСУ громят и отбрасывают врага. Несомненно, нам всем еще только предстоит это все изучить и понять. Пока вопросов больше, чем ответов. Хотя снова — уже в какой раз — подтверждается тезис, что между железом и духом всегда главенствует дух. Хотя железо это тоже очень важно.

И, да, приятно видеть после почти трех месяцев полномасштабной войны работающую авиацию Украины и ее ударные вертолеты. Генштаб берег ее для контрнаступления, что еще раз добавляет баллов компетентности украинскому Генштабу. Это просто наблюдение, цифр я не знаю.