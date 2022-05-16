Кулеба четко высказался по Крыму и Донбассу: "Уступок не будет"

Глава МИД убежден, что россияне проигрывают в войне

Украина намерена полностью восстановить свою территориальную целостность, поэтому ни на какие уступки российской стороне относительно Крыма и Донбасса идти никто не будет. Эти территории не станут разменной монетой в установлении режима прекращения огня в войне.

Об этом в понедельник, 16 мая, в интервью телеканалу Bloomberg TV заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, стремление Украины — полное восстановление территорий страны, включая районы Донбасса и Крымский полуостров, которые российские оккупанты захватили в 2014 году. Поэтому он исключает потенциальные уступки России в этих вопросах, даже если это будет условием прекращения огня.

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия", — отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина хочет, чтобы в ее составе остались те территории, которые ей принадлежат.

Министр иностранных дел Украины в Брюсселе на встрече с коллегами из ЕС также выразил уверенность, что Украина в конечном счете выиграет войну против России. А Путину уже сейчас следует думать о том, как "сохранить лицо".

Напомним, что в конце апреля в Великобритании сделали намек Украине на то, что ей следует вернуть еще и Крым и Донбасс. Так, министр обороны страны Бен Уоллес отметил, что Украина должна сама решать, что считать победой в войне с россией, но лично он не останавливался бы на границах до 23 февраля 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Евпатории в Крыму неизвестные облили сине-желтой краской вход в здание оккупационной "администрации", сделав таким образом прямой намек оккупантам на настроения местных жителей.