Власти Мариуполя опровергают очередной фейк насчет бойцов "Азовстали"

россияне не прекращают попыток заблокировать выход из бункеров меткомбината

Выход с белыми флагами десяти воинов из бомбоубежищ завода "Азовсталь" в Мариуполе, который россияне уже более двух месяцев превращают в настоящий ад — фейк.

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Об этом в понедельник, 16 мая, в своем Телеграмм-канале написал заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, российские захватчики не оставляют попыток зайти или заблокировать выход из хранилищ комбината. Все наземные операции оккупанты ведут исключительно на территории "Азовстали". Глобального приближения пока не наблюдается, именно поэтому плотность обстрелов возрастает.

"С учетом информации, которую мы получали из фильтрационного лагеря в Безымянное, информационных источников Украины и самим характером источника сообщения о "вышедших с белым флагом" настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если "доверять" источникам оккупантов, то они уже три или брали всех в плен в Мариуполе", — подчеркнул Андрющенко.

Стоит напомнить, что накануне волонтерское разведывательное сообщество "InformNapalm", ссылаясь на собственные источники, сообщило о том, что оккупанты готовят очередную операцию против непокоренных защитников "Азовстали" с вероятным применением химического оружия. россияне планируют привлечь около двух тысяч человек, среди которых военнопленные украинцы, гражданские и солдаты рф.

"российское командование может использовать военнопленных для создания картинки для российских пропагандистских СМИ, которая бы подтверждала, что защитники Азовстали якобы сдались и попытаться использовать содержимое баков (возможно химических веществ), чтобы выбить настоящих защитников со своих позиций", — предполагает разведывательное сообщество.

Что касается гражданских граждан и пленных военных, то они могут быть использованы захватчиками в виде так называемого "живого щита" при очередной попытке штурмовать "Азовсталь".

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационная армия россии применила в Мариуполе новое мощное оружие. Запретные боеприпасы, вероятно зажигательные или фосфорные бомбы, были использованы против многострадальной "Азовстали"