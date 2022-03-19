Оккупанты использовали новое вооружение в Киеве: подробности
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Российские захватчики используют самое жестокое оружие против украинцев.
В субботу, 19 марта, на 24-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о применении россиянами новейшего вооружения.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга в субботу, передает Ukraine Media Centre Kyiv в Facebook.
"Вчера в Киеве впервые был зафиксирован факт использования нового вооружения – спускаемые на парашютах снаряды. Россияне используют самое жестокое оружие", — отметил Геращенко.
Также были опубликованы фото таких снарядов, а также их принцип действия.
Также Геращенко отметил, что все военные преступления россии против Украины будут расследоваться.
Ранее сообщалось, что 19 марта в Украине заработали специальные лагеря для российских военнопленных, которые работают согласно Женевской конвенции. Кроме того, в субботу стало известно, что россияне перебрасывают в Беларусь войска с Дальнего Востока. Также сообщалось, что россияне придумали новую подлость в окруженном Мариуполе, из-за чего мирные граждане подвергаются смертельной опасности.
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