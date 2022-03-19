Враг перебросил в Беларусь солдат с Дальнего Востока: сводка Генштаба

Враг продолжает сосредотачивать усилия на захвате Мариуполя

Украина продолжает обороняться от российских захватчиков уже 24-й день. По всем направлениям вторжения россияне терпят неудачи и начали обстреливать мирные города по ночам.

Сводку событий на фронте сообщает Генштаб.

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В Генштабе сообщили, что главная задача в виде взятия Киев в кольцо не выполнена.

"Российские оккупационные войска пытаются продолжать стратегическую наступательную операцию против Украины. Главные задачи разгрома группировок Вооруженных Сил Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены. Частично врагом достигнута цель на Донецком направлении. Противник остановлен в направлении Николаева", — говорится в сообщении Генштаба.

В то же время враг продолжает обстреливать военную и гражданскую инфраструктуру неуправляемыми авиационными бомбами.

"С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета. Основными наземными целями русских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", — говорят в Генштабе.

Российские оккупанты продолжают нести значительные потери в личном составе и технике. Раненных российских военных везут в больницы города Гомель и Гомельской области республики Беларусь. Преимущественно для оказания медицинской помощи оккупантам используются больницы, содержащие операционные отделения. Плановые операции для гражданского населения не производятся.

Сейчас российская армия ведёт штурмовые действия и огневые налеты в большинстве направлений. Основные усилия сосредоточены на захвате города Угледар и города-героя Мариуполя. Там российская армия проводит перегруппировку с целью предотвращения прорыва наших войск в направлении Мариуполя.

Также сообщается, что враг перебросил в Беларусь солдат с Дальнего Востока.

"Для восполнения потерь группировки Восточного военного округа на территорию республики Беларусь переброшены отдельные подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты (Владивосток) и 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский)". — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские нацисты придумали новую подлость в окруженном Мариуполе.