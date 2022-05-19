Новая Чернобаевка: Арестович рассказал, почему россияне так цепляются за остров Змеиный
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Змеиный остров для россиян стал своеобразной заменой крейсеру "Москва"
Оккупанты продолжают пытаться укрепиться на острове Змеиный, чтобы иметь возможность обеспечить прикрытие своему десанту в случае высадки десанта в Одессе, но вместо того превращают его в новую Чернобаевку.
Такое мнение высказал в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, остров может обеспечить некоторую защиту от украинской авиации, в случае попыток десантирования в Одессе или попытках пройти к дельте Днестра с целью дальнейшего продвижения к Приднестровью. До этого функцию ПВО выполнял крейсер "Москва", который ранее пустили ко дну украинские ракеты "Нептун".
Однако Арестович подчеркнул, что оба эти варианта выглядят "безумием с военной точки зрения".
По его словам, высадка российских войск в Одессе будет заранее обречена.
"Они уже пытались, закончилось все трупами на одесских пляжах. Высаживать десант под ударами украинской авиации, артиллерии, механизированных частей – это очень безумная затея", — сказал Арестович.
Идея с Приднестровьем выглядит еще более бессмысленной, поскольку там оккупантам придется растягивать войска еще сильнее.
Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время освобождать Змеиный для Украины нет никакого смысла, поскольку это обернется большими потерями.
Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с главой Одесской ОВА Сергеем Братчуком, который объяснил, почему россияне так цепляются за остров Змеиный.