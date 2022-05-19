Новая Чернобаевка: Арестович рассказал, почему россияне так цепляются за остров Змеиный

Змеиный остров для россиян стал своеобразной заменой крейсеру "Москва"

Оккупанты продолжают пытаться укрепиться на острове Змеиный, чтобы иметь возможность обеспечить прикрытие своему десанту в случае высадки десанта в Одессе, но вместо того превращают его в новую Чернобаевку.

Такое мнение высказал в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, остров может обеспечить некоторую защиту от украинской авиации, в случае попыток десантирования в Одессе или попытках пройти к дельте Днестра с целью дальнейшего продвижения к Приднестровью. До этого функцию ПВО выполнял крейсер "Москва", который ранее пустили ко дну украинские ракеты "Нептун".

Однако Арестович подчеркнул, что оба эти варианта выглядят "безумием с военной точки зрения".

По его словам, высадка российских войск в Одессе будет заранее обречена.

"Они уже пытались, закончилось все трупами на одесских пляжах. Высаживать десант под ударами украинской авиации, артиллерии, механизированных частей – это очень безумная затея", — сказал Арестович.

Идея с Приднестровьем выглядит еще более бессмысленной, поскольку там оккупантам придется растягивать войска еще сильнее.

Вместе с тем он подчеркнул, что в настоящее время освобождать Змеиный для Украины нет никакого смысла, поскольку это обернется большими потерями.

Как сообщалось ранее, "Телеграф" поговорил с главой Одесской ОВА Сергеем Братчуком, который объяснил, почему россияне так цепляются за остров Змеиный.