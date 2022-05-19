Путину нужна вся Украина, но в ближайшие месяц-полтора все кардинально изменится – Зорян Шкиряк

По одному из сценариев Украина может освободить свои земли в течение полугода, когда активно заработает ленд-лиз

Бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк в интервью "Телеграфу" рассказал, превратится ли война в Украине в позиционную и когда ожидать кардинальных изменений в боевых действиях.

— Путин созвал заседание ОДКБ, по итогам которого участники говорили, что никто не будет участвовать в войне против Украины. Но мы не можем этого знать наверняка. Если кто-нибудь решится, то это может как-то значимо повлиять на ход боевых действий?

— Сходняк под названием ОДКБ выглядел довольно комично. Стоило только взглянуть на лица участников во время речи путина, чтобы понять их отношение к путину и войне. Что касается возможного их участия — никаких изменений в театре военных действий не произойдет, даже в случае привлечения любой из этих стран в боевые действия. Но я думаю, что ни одна из них не решится сделать этот преступный шаг. Ведь если они решат помочь путину в вооруженной агрессии против Украины, каждую из этих стран ожидает крушение. Они получат жесткие санкции со стороны всего цивилизованного мира. Кроме того, я уверен, что они отдают себе отчет, что путин уже проиграл эту войну.

А вот в отношении Беларуси, я думаю, Лукашенко не решится предоставить свои войска для наземного наступления. Во-первых, подавляющее большинство белорусов выступает против войны, во-вторых, белорусская армия не готова участвовать в ней. Они осознают, что в Украине их ждет смерть, потому что у них нет боевого опыта. Белорусы не проглотят это так как россияне. Хотя Лукашенко даже без этого уже сейчас военный преступник. Поскольку именно с территории Беларуси была предпринята попытка прорыва на Киев и с территории его страны наносятся удары ракетами.

— О развитии боевых действий в Украине. Сейчас российские войска активны на Донбассе. Глава Луганщины Сергей Гайдай говорит, что Украина контролирует только 10% территории области. Также обстреливают юг страны, бомбят Николаев, Одессу. Каков конечный план путина?

— Путина интересует вся Украина. Любые другие варианты он может рассматривать как временные цели и условные победы, чтобы продать это своему населению. Путин остановится только там, где мы остановим его. Начало войны этому яркое свидетельство. Его основной целью на первом этапе был Киев. И сейчас он все равно настроен уничтожить Украину как государство. И надо отдавать себе отчет, что не только он, но и подавляющее большинство больного головой населения империи зла. Для нас не может быть "хороших" россиян. Именно по паспорту они все безнадежны.

Хотя, есть огромное количество этнических россиян, живущих в Украине, воюют, и, к большому сожалению, гибнут за нашу свободу.

И, знаете, я против разговоров о так называемом замораживании конфликта. Мы должны побеждать.

Путин не добился ни одной своей стратегической цели и это его невероятно раздражает. Его выбили из-под Киева, Харькова, я думаю, что в ближайшее время выгонят и из Харьковской области. Сейчас он сосредоточится на выходе на административные границы Донецкой и Луганской областей, потому что это и был так называемый повод для войны. Но даже этого они не могут добиться, и не думаю, что добьются в будущем. Хотя и продолжают уничтожать Луганскую область сейчас.

Я прекрасно знаю, что происходит в Попасной, Рубежном, там фактически не осталось население и ни одного уцелевшего дома. То есть, это уже фактически мертвая земля. И все свои силы они и дальше будут направлять на эти направления, и на Изюмское, через которое они хотят выйти на Барвенково, Славянск и Краматорск.

Барвенково, Славянск и Краматорск на карте боевых действий

Но в прямых боевых столкновениях, наши ВСУ, Нацгвардия, тероборона, в разы превышают по профессионализму так называемую "вторую армию мира".

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— Что касается Одессы, Николаевщины?

— Одесса-мама стояла и будет стоять. Это важный стратегический город. Путин считает его одним из самых важных для восхищения. Но что бы они там не делали, они получают пизд*лей. Кроме того, мы уже получаем много оружия, чтобы удерживать врага на юге Украины. Так же и в Николаевской области.

К сожалению, Херсонская область и часть Запорожской сейчас под временной оккупацией и это единственный их тактически-оперативный успех, который им удалось достичь еще в первые дни вторжения. Но эти области, и город Херсон будут освобождены, как и Мелитополь, и Энергодар.

Запорожье им важно, чтобы прорваться на Кривой Рог и Днепр.

Да и здесь ВСУ дают им достойный отпор. Я думаю, что в ближайшие месяц-полтора, когда у нас будет большинство того, что мы ожидаем от союзников, ситуация будет меняться кардинально. Украине дают высокотехнологичное новейшее оружие, которое будет способно совершить перелом в этой войне.

Это прежде всего касается высокоточных крупнокалиберных артиллерийских систем.

Зорян Шкиряк

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— Вы сказали, что месяц-полтора и будет перелом войны, но некоторые чиновники говорят, что все будет постепенно превращаться в позиционную войну, которая будет длиться два-три года. Что вы думаете по этому поводу?

— Для нас это не самый лучший сценарий. Хотя, это тоже может нас ожидать, к сожалению.

Сначала позиционная война, затем замороженный конфликт. А в это время русская сволочь будет набираться сил, чтобы снова подло и цинично ударить. Лучший сценарий для Украины — это в течение полугода совершить активные контрнаступательные действия, чтобы освободить нашу территорию, и как минимум вернуться к тому, что у нас было на 24 февраля, а как максимум — освободить Донецк и Луганск, затем и Крым. И я верю в наши ВСУ, в Залужного, Резникова и Верховного главнокомандующего — президента Украины.

Впрочем, этот сценарий будет возможным, когда активно заработает ленд-лиз, и когда все необходимое оружие будет на нашей территории, в частности, новейшие системы ПВО, высокоточная дальнобойная артиллерия, РСЗО, тяжелая бронетехника, авиация.

Как только достигнем паритета в небе, ситуация значительно улучшится.