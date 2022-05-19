У Зеленского назвали условие окончания войны: "Это теперь принципиально"

Никаких уступок кремлевским политикам сделано не будет

Российским войскам придется покинуть все временно оккупированные территории Украины, включая Донбасс и Крым. По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, о возвращении на позиции до 24 февраля уже не может быть и речи.

Об этом чиновник рассказал в интервью "НВ", передает "Телеграф".

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Подоляк объясняет, что сейчас самым главным для украинских властей является вопрос прекращения огня со стороны россии. Однако это невозможно гарантировать, если войска не будут выведены с территории Украины.

"Это ведь нонсенс, правильно? Это значит, что они останутся сегодня на тех линиях разграничения, на которых они сегодня находятся", — комментирует ситуацию чиновник.

При этом он подчеркивает, что подобное является "неприемлемым" для Украины, о чем не единожды заявлял и президент Владимир Зеленский. Подоляк настаивает, что российские войска должны быть отброшены — причем далеко за ту территорию, с которой они начинали наступление.

"Это для Украины теперь принципиальный вопрос, — говорит Михаил Подоляк. — Потому что у нас есть и Буча с одной стороны, и Мариуполь с другой".

Таким образом в Офисе президента в который раз непрямо отмечают, что собираются отстоять все украинские территории, включая даже оккупированные восемь лет назад. Ранее о подобной цели — "освободить все" — сообщал и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Помимо этого министр иностранных дел также отмечал, что вопросы о вероятных уступках для прихода к перемирию стоит задавать не Украине, а россии, являющейся агрессором.