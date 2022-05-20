Укр

Россияне пытаются наступать, но у них назревают проблемы в Мариуполе: свежие карты на 20 мая

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Украинские защитники эффективно дают отпор захватчикам Новость обновлена 20 мая 2022, 06:52
Украинские защитники эффективно дают отпор захватчикам

За 19 мая удалось отбить все попытки штурма оккупантов

По состоянию на утро пятницы, 20 мая, активные боевые действий продолжают вестись на Донбассе, враг по-прежнему сосредоточен на подготовке штурма Северодонецка, а также прикладывает все силы, чтобы избежать дальнейшего продвижения украинских войск в Харьковской области.

Кроме того, как отмечают эксперты The Institute for the Study of War, россияне усиливают группировку кораблей и оружия в районе острова Змеиный в Черном море, и испытывают определенные проблемы в Мариуполе.

Карта боевых действий в Украине 20 мая
Карта боевых действий в Украине 20 мая

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Донбасс

Россияне пытались продвинуться на Славянском и Лиманском направлениях под Изюмом, несмотря на потерю наступательных возможностей, успеха не имели. Активизировался враг на западе от Попасной, готовит наступление на Северодонецк, несколько раз пытались пробиться на трассы в этом районе. Еще один безуспешный штурм был к западу и востоку от Авдеевки.

У оккупантов большие проблемы с координацией действий между командирами.

Карта боевых действий на Донбассе 20 мая
Карта боевых действий на Донбассе 20 мая

Мариуполь

Захватчики пытаются установить административный контроль над Мариуполем, при этом новые "власти" подчиняются фсб рф, а не боевикам "днр". Обостряется фракционная борьба в городе на фоне слухов, что пострадавших российских военных вывозят из госпиталей на подконтрольной "днр" территории Донетчины, чтобы освободить место для бойцов с "Азовстали".

Харьков

С 5 мая под Харьковом освободили от оккупантов 23 населенных пункта, российские военные пытаются вернуть контроль над некоторыми из них и сдержать дальнейшее продвижение ВСУ, и ведут обстрелы.

Карта боевых действий на Харьковском направлении 20 мая
Карта боевых действий на Харьковском направлении 20 мая

Херсон-Николаев

Наступлений на юге не было зафиксировано, но велся артиллерийский обстрел Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. Российские силы продолжают укреплять свою группировку на острове Змеиный двумя отрядами боевых кораблей и крылатыми ракетами. Ситуация в Приднестровье остается неизменной.

Карта боевых действий на юге Украины 20 мая
Карта боевых действий на юге Украины 20 мая

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Грабский рассказал "Телеграфу", почему россияне терпят военную катастрофу в Украине.

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#Карта #Война