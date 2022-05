Россияне пытаются наступать, но у них назревают проблемы в Мариуполе: свежие карты на 20 мая

За 19 мая удалось отбить все попытки штурма оккупантов

По состоянию на утро пятницы, 20 мая, активные боевые действий продолжают вестись на Донбассе, враг по-прежнему сосредоточен на подготовке штурма Северодонецка, а также прикладывает все силы, чтобы избежать дальнейшего продвижения украинских войск в Харьковской области.

Кроме того, как отмечают эксперты The Institute for the Study of War, россияне усиливают группировку кораблей и оружия в районе острова Змеиный в Черном море, и испытывают определенные проблемы в Мариуполе.

Карта боевых действий в Украине 20 мая

Донбасс

Россияне пытались продвинуться на Славянском и Лиманском направлениях под Изюмом, несмотря на потерю наступательных возможностей, успеха не имели. Активизировался враг на западе от Попасной, готовит наступление на Северодонецк, несколько раз пытались пробиться на трассы в этом районе. Еще один безуспешный штурм был к западу и востоку от Авдеевки.

У оккупантов большие проблемы с координацией действий между командирами.

Карта боевых действий на Донбассе 20 мая

Мариуполь

Захватчики пытаются установить административный контроль над Мариуполем, при этом новые "власти" подчиняются фсб рф, а не боевикам "днр". Обостряется фракционная борьба в городе на фоне слухов, что пострадавших российских военных вывозят из госпиталей на подконтрольной "днр" территории Донетчины, чтобы освободить место для бойцов с "Азовстали".

Харьков

С 5 мая под Харьковом освободили от оккупантов 23 населенных пункта, российские военные пытаются вернуть контроль над некоторыми из них и сдержать дальнейшее продвижение ВСУ, и ведут обстрелы.

Карта боевых действий на Харьковском направлении 20 мая

Херсон-Николаев

Наступлений на юге не было зафиксировано, но велся артиллерийский обстрел Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей. Российские силы продолжают укреплять свою группировку на острове Змеиный двумя отрядами боевых кораблей и крылатыми ракетами. Ситуация в Приднестровье остается неизменной.

Карта боевых действий на юге Украины 20 мая

