Предметы роскоши и товары двойного назначения: Канада расширила санкции против россии

Канада усиливает давление на российский режим

Пока в Европейском Союзе идут внутренние дискуссии по поводу введения шестого пакета санкций против россии, Канада расширила свои санкции против страны-агрессора, включив в свои санкционные списки еще 14 граждан рф, в том числе бизнесменов и членов их семей, ограничив экспорт предметов роскоши и запретив экспорт товаров, из которых может производиться оружие.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

Согласно информации, новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников путинского режима.

"Эти лица напрямую способствовали бессмысленной войне владимира путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", — говорится в заявлении.

Помимо этого, Канада запретила экспорт предметов роскоши в россию и из нее.

"С сегодняшнего дня правительство Канады запрещает экспорт в россию целевых предметов роскоши, в том числе алкогольных напитков, табачных изделий, некоторых текстильных изделий и спортивной одежды, обуви, элитной одежды и аксессуаров, ювелирных изделий, посуды и предметов искусства. Канада также запрещает ввоз из россии целевых предметов роскоши, включая алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и непромышленные алмазы", — говорится в заявлении.

Правительство Канады также вводит запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы россией при производстве и изготовлении вооружений.

"В совокупности эти меры помогут оказать дальнейшее давление на российский режим, чтобы тот прекратил неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину. Канада не откажется от привлечения к ответственности тех, кто несет ответственность за войну в Украине, и продолжит работу со своими партнерами в международном сообществе, чтобы поддержать Украину и ее народ в их борьбе за защиту своего суверенитета, территориальной целостности и независимости", — заявили в МИД страны.

Как сообщалось, российский ученый, доктор экономических наук Игорь Липсиц озвучил способ, как страны Запада могут использовать российскую нефть на благо Украины.