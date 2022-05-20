"Ощутит вес каждой ракеты": Зеленский придумал, как наказать россию за войну

В Украине придумали, как получить от россии компенсацию за разрушения

Украина предложила государствам-партнерам разработать механизм и подписать совместный договор, по которому ущерб причиненный нашей стране оккупантами будет компенсироваться из замороженных российских активов, находящихся за пределами россии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в пятницу, 20 мая.

"Предлагаем партнерам в законный способ признать, что россия должна понести материальную ответственность за совершенные ею преступления", — сказал он.

При этом Зеленский отметил, что данное соглашение будет работать не только в контексте текущей войны, но и в качестве наказания любого другого потенциального агрессора, который рискнет начать агрессию против одной из стран-подписантов.

Им предусмотрено, что активы государства-агрессора, которые находятся в юрисдикции любой из стран, подписавшей договор, должны быть заморожены или арестованы, а затем конфискованы и переданы в специальный фонд. Из этого фонда все пострадавшие от войны смогут получить компенсацию.

"Это будет справедливо и россия ощутит настоящий вес каждой ракеты, каждой бомбы, каждого снаряда, которые она выпустила по нам", — добавил президент.

Зеленский отметил, что реализация этого замысла не будет простой, но в мире уже начались дискуссии относительно необходимости создания подобного механизма.

Как сообщалось ранее, глава Европейского совета Шарль Мишель в начале мая говорил, что всецело поддерживает идею конфискации российского имущества, которое было заморожено в ЕС, однако признал, что юридически эту задачу выполнить сложно.