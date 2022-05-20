"Відчує вагу кожної ракети": Зеленський вигадав, як покарати росію за війну

В Україні вигадали, як отримати від росії компенсацію за руйнування

Україна запропонувала державам-партнерам розробити механізм і підписати спільний договір, за яким збитки заподіяні нашій країні окупантами компенсуватимуться із заморожених російських активів, які перебувають за межами росії.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні у п’ятницю, 20 травня.

"Пропонуємо партнерам у законний спосіб визнати, що росія має понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини", — сказав він.

При цьому Зеленський зазначив, що ця угода працюватиме не лише в контексті поточної війни, а і як покарання будь-якого іншого потенційного агресора, який ризикне розпочати агресію проти однієї з країн-підписантів.

Їм передбачено, що активи держави-агресора, які перебувають у юрисдикції будь-якої з країн, що підписали договір, мають бути заморожені або заарештовані, а потім конфісковані та передані до спеціального фонду. З цього фонду всі постраждалі від війни зможуть отримати компенсацію.

"Це буде справедливо і росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби, кожного снаряда, які вона випустила за нами", — додав президент.

Зеленський зазначив, що реалізація цього задуму не буде простою, але у світі вже розпочалися дискусії щодо необхідності створення такого механізму.

Як повідомлялося раніше, глава Європейської ради Шарль Мішель на початку травня говорив, що повністю підтримує ідею конфіскації російського майна, яке було заморожено в ЄС, проте визнав, що юридично це завдання виконати складно.