Украина спасает мир от голода: Кулеба объяснил, как обходим российскую блокаду

россия ставит миллионы людей под угрозу голода

С начала полномасштабного вторжения россия блокирует порты Украины, что ставит миллионы людей под угрозу голода.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Кулеба сообщил, что Украина наладила два альтернативных маршрута для экспорта продовольствия, пока заблокированы порты.

"Россия ставит миллионы людей под угрозу голода, блокируя наши порты. Украина вместе с партнерами наладила два альтернативных наземных маршрута для доставки продовольственного экспорта и спасения Африки и других регионов от голода. Россия должна снять блокаду, чтобы разрешить полный и свободный экспорт.", — заявил глава МИД Украины Кулеба.

Ранее Кулеба сообщил, что Европарламент поддержал создание международного трибунала по наказанию рф. Недавно глава МИД Украины назвал основную цель на войне — освобождение всех территорий Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба в апреле проговорился о мощнейшем ударе по россии.

Ранее сообщалось, что причиной скандала между Зеленским и Штайнмайером стала утечка непроверенной информации в немецкие СМИ.