Обмен защитников "Азовстали": в россии удивили вариантом

В россии предложили неожиданный вариант обмена защитников "Азовстали"

В госдуме россии заговорили о возможности обменять бойцов батальона "Азов" и других защитников Мариуполя на обвиняемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука.

Как сообщает "Интерфакс", об этом сообщил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, который заодно является председателем комитета госдумы по иностранным делам.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев", — сказал он, добавив, что решения будут приниматься людьми в Москве, которые имеют соответствующие на то полномочия.

Как сообщалось ранее, Виктор Медведчук был задержан СБУ 12 апреля при попытке покинуть Украину, что вызвало резкую реакцию у представителей российских властей. Впрочем, на предложение обменять Медведчука на защитников "Азовстали" в россии долго не могли дать внятного ответа, а позже и вовсе заявили, что таких разговоров не ведется.

Не возымели эффекта, ни слезные просьбы жены нардепа Оксаны Марченко, которая неоднократно записывала обращения ко многим иностранным лидерам, так и слова самого Медведчука, прямо предложившего российскому диктатору владимиру путину обменять его на украинских военных в Мариуполе.

16 мая защитники "Азовстали" получили от руководства Украины приказ сохранить свои жизни, после чего началась процедура эвакуации и обмена. После чего часть из них была доставлена на неподконтрольные территории.

20 мая командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко сообщил, что оборона "Азовстали" была прекращена.